Getty Images

Inter, sondaggio per Ndoye

27 minuti fa



L’Inter si cautela in caso di cessioni. Nel caso in cui Dumfries, la cui trattativa per il rinnovo non ha ancora portato alla fumata bianca, dovesse infatti essere ceduto - Manchester United e Chelsea in prima fila sull'olandese -, la dirigenza nerazzurra ha fatto un sondaggio per Ndoye del Bologna, come riportato da Sky Sport.



Dan Ndoye è dunque nel mirino dell’Inter. Il classe 2000 del Bologna, che nella stagione del ritorno dei rossoblù in Europa ha giocato soprattutto in attacco, è un profilo valutato dai nerazzurri. L’Inter ha preso informazioni sullo svizzero.



Valutazione da circa 25 milioni di euro da parte della società felsinea.