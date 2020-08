Ora è ufficiale, inizierà il prossimo 7 settembre la stagione dell'Inter. I nerazzurri, ultimo club a prendere il via della nuova annata a causa del recente impegno in Europa League, hanno annunciato il via dei lavori tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Sta per prendere il via la stagione 2020/2021: lunedì 7 settembre la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti e, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, riprenderà le attività in vista dei primi impegni ufficiali".