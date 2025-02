Inter, Zalewski già decisivo. Inzaghi di lui si fida davvero, non come Palacios e Buchanan

AFP via Getty Images

Giustificata, dunque, la corsa contro il tempo praticata dall’Inter per tesserare in poche ore il polacco al fine di metterlo subito a disposizione di Simone Inzaghi già a partire dal derby. Quello che sembrava un eccesso di zelo si è invece rivelata essere una mossa decisiva visto che l’ex giallorosso17’ dopo il suo ingresso in campo, per l’esattezza. È il minuto 93 e Zalewski si libera sul secondo palo per ricevere il cross di Bisseck, l’Inter è sotto di un gol, con la testa appesantita dai tre pali colpiti e dalla conseguente sensazione che non è serata: il pallone non vuole entrare.

Così come l’inizio con una nuova maglia, dopo le tante scorie assorbite a Roma, critiche spietate che avevano reso impossibile la convivenza ed esitanti le prestazioni di un calciatore ormai poco convinto dei propri mezzi. Cambiare aria si era reso necessario e quando l’Inter si è presentata alla sua porta, Zalewski ha buttato per aria l’accordo ormai raggiunto con il Marsiglia. Ha rinnovato con la Roma edE carico di energie positive, Zalewski si è reso immediatamente utile alla causa. Siamo solo all’inizio, adesso arriva il difficile: dare continuità. Ma come inizio niente male per un ragazzo che a Roma era stato bollato come uno che non può circolare in A.