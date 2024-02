Inter, Zhang lavora per rifinanziare il prestito: le tempistiche, le cifre e quando sarà a San Siro

Redazione CM

Non era a San Siro insieme ai 75mila che hanno assistito a Inter-Juve ma Steven Zhang ha esultato come fosse stato lì. L'autorete di Gatti ha deciso la sfida scudetto e spinto il presidente nerazzurro a festeggiare sui social con una storia su Instagram: sfondo nero, stelline e la scritta “Amala”. Il numero uno del club poi ha commentato un post di Hakan Calhanoglu così: “Non abbiamo ancora finito...”. Lontano insomma, ma vicino.



RIFINANZIAZIONE - E se in campo la sua Inter vola, fuori la missione di Zhang è più complicata: l'obiettivo è rifinanziare il prestito in scadenza. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport. Come riporta il quotidiano, il 20 maggio sarà la data X, quella in cui scade il termine per la restituzione di oltre 350 milioni (275 più gli interessi) prestati dal fondo americano Oaktree. Il rifinanziamento è l'opzione preferita da Suning ma per metterla a punto sarà difficile andare oltre la fine di questo mese, o poco più. Le alternative però non sono tante. La vendita del club è complicata: il miliardo e duecento milioni di valutazione minima per acquistare l'Inter hanno infatti frenato gli eventuali compratori. Lo stesso presidente non vuole concentrarsi sul breve periodo anzi si vede al timone sul medio termine. Il ritorno in Italia per ora non è in programma. Zhang non vede giocare dal vivo la sua creatura dall’amichevole col Psg, disputata a Tokyo, il primo agosto. Sarà in Italia solo dopo aver compiuto la missione societaria per esultare, stavolta sì, insieme ai 75mila cuori nerazzurri di San Siro.