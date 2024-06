Getty

Italia, Dimarco non si è allenato: in forte dubbio per la Croazia

Redazione CM

41 minuti fa

3

Il laterale della Nazionale italiana Federico Dimarco potrebbe saltare l'ultima partita del girone contro la Croazia -decisiva per il secondo posto - a causa di un infortunio. Il terzino dell'Inter è, infatti, ancora alle prese con il problema accusato al polpaccio nella gara contro la Spagna, che mette in forte dubbio la sua presenza nella partita contro la squadra di Zlatko Dalić.



Nella giornata di ieri (21 giugno) il laterale azzurro non si è allenato e si è sottoposto a un accertamento strumentale che ha evidenziato un ematoma. Oggi sono iniziate le cure del caso e per capire se Dimarco sarà disponibile contro la Croazia, bisognerà attendere l'allenamento di domani, che sarà decisivo. In caso di forfait, pronto uno tra Cambiaso o Darmian.