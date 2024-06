Italia, Dimarco si è allenato a parte: in forte dubbio per la Croazia

Getty

Il laterale della Nazionale italianapotrebbe saltare l'ultima partita del girone contro la- decisiva per il secondo posto - a causa di un. Il terzino dell'Inter è, infatti, ancora alle prese con il problema accusato al polpaccio nella gara contro la Spagna, che mette in forte dubbio la sua presenza nella partita contro la squadra di Zlatko Dalić.Nella giornata di ieri (21 giugno), il laterale azzurro non si è allenato e si è sottoposto a un accertamento strumentale che ha evidenziato un ematoma. Oggi, invece, Dimarco ha svolto lavoro differenziato. Per capire se sarà disponibile contro la Croazia, bisognerà attendere l'allenamento di domani, che sarà decisivo. In caso di forfait, pronto uno trao in alternativa l'inserimento di un centrale trae lo slittamento a sinistra di Calafiori.

- "La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia. Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno".