Italia-Spagna Under 19: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Europei

Getty Images

Il giorno delleche si stanno svolgendo in Irlanda del Nord è finalmente arrivato e c'è grandissima attesa perdi Bernardo Corradi che sfideràal Windsor Park di Belfast i pari età della. Gli Azzurrini hanno vinto il gruppo A con 2 vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord e con una sconfitta indolore nell'ultima giornata contro l'Ucraina da già certi del primo posto nel girone. Gli spagnoli, invece, hanno chiuso al secondo posto nel gruppo B con 5 punti battendo la Danimarca e pareggiando con Turchia e soprattutto con la Francia che ha chiuso al primo posto. Non sarà una sfida facile pere compagni, che stanno difendendo il titolo vinto l'anno scorso, ma chi vincerà si guadagnerà l'accesso alla finalissima in programma domenica 28 luglio alle 20.

Partita: Italia-Spagna Under 19Data: giovedì 25 luglio 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00Canale TV: RaiplayStreaming: RaiPlay- Italia-Spagna Under 19 con calcio d'inizio alle 15 di giovedì 25 luglio 2024 allo stadio Windsor di Belfast sarà trasmessa dalla Rai attraverso la piattaforma RaiPlay installabile su tutte le smart tv e attraverso i dispositivi amazon fire stick e google chromecast. L'app di RaiPlay è disponibile anche per la visione in streaming su dispositivi mobile come smartphon e tablet e su computer e laptot è accessibile direttamente da browser internet.

(4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella, Lipani, Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda.(4-3-3): Jimenez Latorre; Perea, Keddari, Gasiorowski, Julio Diaz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Mella.