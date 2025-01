Getty Images

Il record stabilito danella scorsa stagione, ovvero quello di essere, con Stevan Jovetic e Florin Raducioiu, uno dei soli tre giocatori in grado di segnare in tutti i principali cinque campionati europei, è invidiabile, ma lascia intendere una prima parte di carriera senza la giusta continuità per il figlio del grande Patrick. Una costanza che, invece, l'attaccante ex Roma classe 1999 ha trovato al, dove milita dal 2023 e dove lo ha raggiunto anche un altro ex giallorosso, il centrale spagnolo di origini olandesi Dean Huijsen. Per non parlare di Tiago Pinto, che è arrivato a fare il ds dopo la chiusura dell'esperienza nella Capitale.

Kluivert, dopo una stagione convincente, la scorsa, ha messo il turbo in questa edLe Cherries allenate magistralmente dall'ex capitano dell'Athletic Club di Bilbao, Andoni Iraola, sono in piena lotta per le posizioni che valgono in Europa, con lo stesso passo di squadre come i Magpies, il Chelsea e il Manchester City.Più nello specifico, si tratta della, che si era già portato a casa il pallone il 30 novembre dopo la vittoria per 4-2 sul Wolverhampton, in quel caso tutti e tre i gol su calcio di rigore.ed è costato, dopo i prestiti a Lipsia, Nizza e Valencia.