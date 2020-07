Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha commentato così la vittoria del trentaseiesimo scudetto ai microfoni di Sky Sport: "È il successo più bello, pure il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con tanto scetticismo attorno, abbiamo dato tutto noi stessi, nonostante qualche passaggio a vuoto. È stato un anno complicato per tutti, nel mondo, era complicato riaccendere la testa dopo tanti mesi di stop. È il più bello perché lo abbiamo voluto e sofferto. Non ho parole, abbiamo tirato tutto ciò che avevamo. Per la società, i tifosi, per chi in questi mesi ci ha lasciato e ha fatto il tifo da lassù. La società ci ha spinto a dare tutto per questa maglia. Ci godiamo questo risultato e questi dieci giorni per riposare e pensare al Lione".