Giorgio Chiellini ha parlato del compagno di squadra Moise Kean - bersagliato da insulti razzisti durante la partita contro il Cagliari e protagonista di una discussa esultanza di fronte ai tifosi rossoblù - ai microfoni di Juventus TV: "Ci tengo a dire che Moise è un patrimonio del calcio italiano, un ragazzo d'oro che sta facendo tutto il meglio. Non deve uscire per quello che non è. L'esultanza? Ho rivisto le immagini perché dal campo magari non ti rendi conto di quello che accade, e posso dire che non ha fatto niente. Passata questa giornata, si deve pensare a Kean come a Zaniolo, Chiesa o Barella, cioè una figura positiva del calcio italiano. Si merita questo, non gli insulti ricevuti".