La Juve vola a +11 sul Napoli. Dire che sia già pronto il conto alla rovescia per l'ottavo scudetto consecutivo forse è eccessivo, ma è evidente come questo titolo possa solo essere perso dalla Juve. Ma contro la Lazio si è vista una Juve bruttissima, la peggiore di tutta la stagione per 70 minuti: in affanno fisicamente, senza idee, in difficoltà anche in fase di non possesso. Poi anche quando la coperta è corta come in questa occasione, dalla panchina Max Allegri trova le risorse per ribaltarla ma se ci è riuscito il merito è di Wojciech Szczesny o di una Lazio sciupona. Lo scudetto è in pugno dunque. Gli obiettivi della Juve però sono altri, l'obiettivo è un altro. Vincere tutto, almeno provarci davvero. Con la Champions da mettere davanti a tutto. E allora, se il divario con le avversarie in Italia appare incolmabile nonostante crisi o emergenza, per puntare a tutto bisogna che la Juve non abbia rimpianti. Restano tre giorni per compiere gli ultimi sforzi economici sul mercato, perché qualcosa sembra davvero servire. In condizioni ideali questa Juve basterebbe e avanzerebbe, sarebbe forse fin troppo difficile da gestire. Ma le condizioni ideali non ci sono più.



TRE GIORNI – Juan Cuadrado tornerà ad aprile, Andrea Barzagli a fine febbraio, Sami Khedira ha passato più tempo fuori che dentro il campo. E ancora gli acciacchi di Mario Mandzukic, quelli di Miralem Pjanic, i dubbi su Emre Can. I mal di pancia di Mehdi Benatia hanno portato alla clamorosa staffetta con Martin Caceres, fino a prova contraria un down-grade che si aggiunge ai dubbi fisici che tanti giocatori si portano appresso. La Juve vista con la Lazio è una Juve apparsa in difficoltà, forse solo imballata proprio per arrivare al meglio al 20 febbraio, forse già spremuta per i ritmi imposti fin qui. A centrocampo in particolare, per un motivo o per l'altro, Allegri ha sempre o quasi avuto tre giocatori a disposizione e non di più. Proprio lì bisogna intervenire, per non avere rimpianti dal 20 febbraio in poi. I mal di pancia di Benatia, sempre lui, porteranno 10 milioni inattesi a bilancio: il saldo in sede di calciomercato per questa stagione resta sbilanciatissimo tra acquisti e cessioni, per circa 150 milioni. Il momento per andare all in sul mercato è però questo, Aaron Ramsey è un grandissimo colpo a parametro zero, prenderlo ora potrebbe fare la differenza. Il tempo c'è, c'è ancora. Rimpianti è meglio non averne.