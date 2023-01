Un gol annullato alla Cremonese nel corso della sfida con la Juventus sta facendo discutere sui social e non. È il minuto 20 della sfida allo Zini, Dessers vince il duello con Danilo in area e insacca. Nulla da fare però: l’arbitro Ayroldi fischia un presunto fallo poco prima della conclusione del belga e così nemmeno il Var può intervenire. L’episodio non è stato digerito dal tecnico dei grigiorossi Massimiliano Alvini che si è lamentato nel post gara in conferenza stampa: “Se non fischia, la rete è regolare - ha tuonato l’allenatore -. Però in quella fase ha giudicato l’ancata troppo fallosa ed ha fischiato. Ci vedo un errore. Ayroldi diventerà uno degli arbitri migliori d’Italia, ma il gol di Dessers è da giudicare come valido”.