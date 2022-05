Nell'ultima parte di campionato, Fabio Miretti è stato tra le poche note positive per la Juventus. Il centrocampista classe 2003 si è messo in mostra e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo futuro prossimo potrebbe essere ancora alla Continassa. Per lui, un ruolo nelle rotazioni e una maggiore continuità in campo. Questa sarebbe la scelta, ma ci sono delle variabili legate al mercato, in entrata e in uscita, che possono ancora cambiare la situazione.