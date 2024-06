Getty Images

Juve Next Generation, rischio Girone C in Serie C: la dirigenza farà pesare l'ultimo slittamento nel B

Redazione CM

14 minuti fa



La Juventus Next Gen starebbe cercando una soluzione, a livello dirigenziale, per risolvere il problema della suddivisione proporzionale delle seconde squadre nei tre gironi di Serie C, normativa che imporrebbe a una tra la seconda squadra bianconera, quella dell'Atalanta e la futura squadra B del Milan - ultima società a dotarsi del progetto, attesa l'ufficialità giovedì 27 giugno, giorno del Consiglio Federale - di volare al Sud per affrontare il girone C. Come riporta Tuttosport i bianconeri sono pronti a far pesare lo “slittamento” nel girone B già nell’ultima annata e la più agevole comunicazione con le piazze meridionali decollando dagli aeroporti lombardi.