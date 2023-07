Un rinforzo in difesa, o forse due. Parallelamente al mercato in uscita, il nuovo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri volti nuovi nel reparto difensivo, del quale solo Danilo e Federico Gatti sembrano essere intoccabili. Bonucci ha il contratto in scadenza nel 2024 ma è sulla lista dei partenti, mentre per Bremer molto dipenderà dalle offerte che arriveranno dalla Premier League (il Manchester United valuta il suo profilo, soprattutto ora che Kim Min-Jae ha scelto il Bayern Monaco). La Juve deve cedere per comprare, ma qualcosa farà: in entrata occhio alla situazione di Aymeric Laporte, 29enne difensore centrale di piede sinistro, legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel 2025.



PUO' PARTIRE - Secondo quanto scrive oggi La Stampa l'ex Athletic Bilbao, nato in Francia ad Agen, è il primo nome sulla lista dei desideri bianconeri, per ragioni tecniche (può giocare senza problemi a 4 o a 3) e perché può essere considerato a tutti gli effetti un'occasione. Guardiola, che lo considera una seconda scelta (l'anno scorso ha visto il campo solo 24 volte, considerando tutte le competizioni), sta rinforzando la difesa con Joško Gvardiol del Lipsia e non si metterà di mezzo in caso di offerta. La Juve valuta un prestito oneroso con diritto di riscatto e non è da escludere un tentativo concreto nei prossimi giorni. Pagato nel gennaio 2018 57 milioni di sterline dai Citizens, Laporte guadagna circa 7 milioni di euro lordi a stagione. Su di lui c'è anche il Barcellona.