La Juventus aveva chiesto di spostare la sede del processo Prisma da Torino a Milano, o in subordine a Roma. Oggi si è tenuta l'udienza davanti ai supremi giudici della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che ora ha cinque giorni di tempo per pubblicare il dispositivo. Tuttavia la decisione è attesa già nella giornata di domani (giovedì).



L'UDIENZA - Oggi il procuratore generale ha ribadito verbalmente quanto scritto nelle memorie di luglio, esprimendosi di fatto per lo spostamento del procedimento a Milano, sede della Borsa. Invece i pm della Procura di Torino, Marco Gianoglio e Mario Bendoni puntano a mantenere il processo nel capoluogo piemontese.



GLI INDAGATI - Oltre al club bianconero sono coinvolte 12 persone, tra cui gli ex dirigenti juventini Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Accusati a vario titolo di aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza.