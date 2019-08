La 9 della Juventus è senza un padrone, per ora. La società bianconera ha comunicato in Lega Calcio la lista dei numeri per la nuova stagione e non è stata assegnata la 9. Gonzalo Higuain resta con la numero 21. Ecco la lista completa:



1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 D.Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

15 Pjaca

16 Cuadrado

17 Mandzukic

19 Bonucci

21 Higuain

22 Perin

23 Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon