Juventus: chi è Amine Adli, il 'piano B' per Sancho ma anche per il futuro

Jadon Sancho è l'obiettivo numero uno della Juventus da qui alla conclusione della sessione estiva del calciomercato, fissata per la mezzanotte di venerdì., ma ad oggi non si può escludere anche un insuccesso nell'operazione. E quindiper fare a Thiago Motta l'ultimo regalo di un mercato pirotecnico.nel caso in cui non dovesse riuscire l'assalto a Sancho, secondo quanto riferito dal The Guardian i bianconeri starebbero valutando. Adli, classe 2000, è ine ha una. Sul giocatore, come riferisce la stampa britannica, non c'è solo l'interesse della Juventus, ma anche quello di alcuni club della Premier League.

(9 presenze e 1 gol), ha(è in Francia, a Beziers, e ha giocato nella Francia U18 e U21), e quindi la Juventus non avrebbe problemi con il limite per i calciatori extracomunitari, potendo tesserarlo come comunitario.a, Adli ha poi giocato 43 partite (8 gol) in prima squadra dal 2019 al 2021, per poi passare al, dove fra il 2021 e oggi ha giocato 112 partite (21 gol). Giocatore, Adli oggi rappresenta, ma se la Juve dovesse acquistare l'inglese, lo stesso Adli continuerebbe ad essere attenzionato da Giuntoli edi mercato.