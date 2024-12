Juventus, Giuntoli lavora al doppio colpo: con Antonio Silva può arrivare anche Hancko

Redazione Calciomercato

Il piano dellaè chiaro: due difensori a gennaio per mettere un freno all’emergenza. Antonio Silva del Benfica può arrivare in prestito, Cristianolavora incessantemente con Jorge Mendes per confezionare un acquisto molto interessante specialmente in proiezione futura. Il direttore sportivo bianconero vorrebbe prendere anche David, 27enne difensore centrale. Il nome del nazionale slovacco in forza al Feyenoord è presente nel database di Giuntoli dai tempi dell’esperienza in quel di Napoli.- L’agente di Hancko era a Torino per assistere dal vivo a Juventus-Manchester City, sfida vinta dai bianconeri in Champions League. Nell’occasione ha incontrato Giuntoli ribadendoUn’intesa sui termini contrattuali si troverebbe facilmente, ora resta da superare l’ostacolo più difficile: convincere il Feyenoord.

Hancko è uno dei leader del Feyenoord, dentro e fuori dal campo. Un giocatore centrale nel progetto del club olandese che preferirebbe parlare del suo futuro solo a partire dalla prossima estate. Sappiamo, però, che giocatori incedibili non ne esistono, specialmente in Eredivisie e per questo motivo la Juventus ci proverà già per gennaio forte del gradimento del ragazzo.