: il tecnico Thiago Motta, rimasto alla Continassa per lavorare col gruppo di giocatori non convocati dalle varie Nazionali d’appartenenza, ha dovuto rinunciare, nella giornata di oggi in seguito all'allenamento mattutino, aDomani sarà sottoposto ai canonici esami strumentali di rito al JMedical per capire l'entità del problema ed escludere o confermare eventuali lesioni.

- Dalle prime valutazioni effettuate in giornata, sembra difficile che il lusitano di proprietà del Porto possa recuperare per l’Empoli, alla ripresa dopo la sosta. La sensazione è che possa essere a rischio anche il debutto in Champions League contro il PSV Eindhoven. Conceiçao sarà da valutare in vista di un rientro per il big match contro il Napoli di Antonio Conte, in programma il 21 o il 22 settembre – in attesa della diramazione di date e orari della quinta giornata di Serie A -.