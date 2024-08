Juventus, contatti col Bologna per Rugani: c'è la data per l'affondo

Il difensore italiano è finito nella lista dei giocatori che non fanno più parte delle idee tattiche die quindi del nuovo progetto dellainiziato con l'allenatore italo-brasiliano e timbrato da Cristiano. A differenza di altri profili come quello di Federico Chiesa, il contratto del centrale classe 1994ed è stato rinnovato addirittura lo scorso 24 maggio, e questo sta portando non poche complessità nel processo per un ipotetico addio con gli ultimi aggiornamenti che riportano ilin pole position per lui.

Vi abbiamo raccontato come, soprattutto per questioni familiari,, club allenato dall'ex attaccante di Inter, Milan e Parma fra le altre,. Il difensore aveva preso tempo e alla fine ha preferito non stravolgere la sua vita e quella della sua famiglia.- Da tempo oltre ai club arabi anche l'Ajax che da quest'anno sarà allenata dall'italiano ex-Nizza,ha da tempo allacciato i contatti con il suo entourage ma, oltre a dover prima chiudere la cessione di Jakov, a differenza delle offerte dalla Saudi Pro League,rispetto a quella percepita attualmente alla Juventus che è di 3 milioni di euro netti l'anno.

. A Sartori il giocatore piace e lo stima, c'è però da sistemare, inevitabilmente sia la parte legata all'ingaggio, sia quella legata al possibile esborso economico per il suo cartellino.La giornata di campionato finirà inevitabilmente per rallentare l'operazione e allora la data per il probabile affondo finalegiornata in cui il club bianconero scenderà in campo contro il Como, ma dopo la giornata di domenica in cui il Bologna scenderà in campo contro l'Udinese.