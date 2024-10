Getty Images

Lasi prepara ad affrontare loall'Allianz Stadium, nella sfida in programma per le ore 21. Nel prepartita della sfida valida per il terzo turno della prima fase di Champions League,, schierato da Thiago Motta dal 1° minuto, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:"Io sto molto bene, questa sarà una partita molto difficile perché anche loro vogliono tenere la palla. La squadra sta bene, abbiamo preparato al meglio la partita e vinca il migliore"."Mi trovo bene davanti la difesa perché tocco tanti palloni, mi chiede di star lì, di governare il gioco, di smistare il pallone ed aiutare i compagni a far gol quando vado in avanti".

"Nelle due partite precedenti di Champions abbiamo fatto due ottime gare, ma anche in campionato stiamo migliorando, dobbiamo continuare così e dare il meglio per vincere più partite possibili''.