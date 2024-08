Juventus, i convocati di Thiago Motta per il Como: c'è McKennie, non Chiesa. Emergenza attacco senza Milik

per la prima uscita stagionale ufficiale della Juventus che questa sera alle 20.45 affronterà ildi Cesc Fabregas. I bianconeri sono in emergenza soprattutto nel reparto offensivo del campo dove, complice l'esclusione di Federicodal progetto e l'infortunio di Arkadiuszci sono i soli Dusane Kenanda poter schierare come attaccanti puri. Assenti dalla lista sia Fabioche Hans, mentre c'è già il reintegrato WestonPortieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, RouhiCentrocampisti: Locatelli, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Weah, Mbangula.