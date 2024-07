AFP via Getty Images

Juventus, il piano di Motta e Giuntoli per Kalimuendo

39 minuti fa

2

La Juventus guarda con attenzione alle Olimpiadi che si stanno disputando a Parigi. Nella Francia di Thierry Henry ci sono alcuni gioiellini che fanno gola a Cristiano Giuntoli: trattasi di Maghnes Akliouche e Arnaud Kalimuendo.



Il secondo, come riporta Tuttosport, è un vero e proprio pupillo dell’allenatore bianconero (lo vede come perfetto vice-Vlahovic), che aveva lanciato il classe 2002 ai tempi della Primavera del Paris Saint-Germain. La stima per Kalimuendo è condivisa da Giuntoli, che però non ha ancora affondato il colpo poiché prima di tutto deve operare in uscita, in particolare trovando una sistemazione a Milik, e in secondo luogo dovrebbe imbastire una trattativa non semplice (e costosa) con il Rennes.