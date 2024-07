Getty Images

Juventus indispettita col Bologna e viceversa: i motivi

un' ora fa

7

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus potrebbe presto sfumare, capita nel mercato ma, se il giocatore che si perde è forte, giovane e italiano, lo smacco è doppio. Il riferimento è chiaramente a Riccardo Calafiori, pupillo di Thiago Motta che l'ex Bologna avrebbe volentieri riaccolto a Torino.



IL MOTIVO - Il difensore però è in procinto di passare in Inghilterra dove se lo stanno contendendo Arsenal e Chelsea, con i primi in netto vantaggio sui secondi. Il fatto, secondo Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha radici profonde ed è da legare all'affaire del tecnico italo-brasiliano. I rossoblù insomma sono rimasti indispettiti dal passaggio di Thiago Motta alla Juventus e il presidente Saputo preferisce quindi cedere il giocatore all'estero piuttosto che rinforzare una diretta rivale..