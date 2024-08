Juventus, infortunio per Adzic: cosa si è fatto e i tempi di recupero

Laprosegue nella preparazione verso l'inizio della Serie A 2024/25, debutto casalingo contro il Como lunedì 19 agosto (ore 20.45).Si gioca oggi allo Stadium l'amichevole in famiglia tra i bianconeri di Thiago Motta e la Next Gen di Paolo Montero, una partita alla quale non prenderà parteInfortunio muscolare per il trequartista montenegrino classe 2006, unache lo terrà fuori dai giochi per almeno due settimane. Tra 10 giorni infatti saranno effettuati nuovi esami per stabilire con precisione la prognosi e, di conseguenza, i tempi di recupero definitivi.

Bollettino medico | Le condizioni di Vasilije Adzic — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2024

- Questa mattina Adzic è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra.Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi esami per definire con precisione la prognosi.