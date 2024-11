Juventus: Koopmeiners, Douglas Luiz e Gonzalez, fin qui è flop. I tre assenti che inchiodano Thiago Motta

Redazione Calciomercato

Un terzo - abbondante - della stagione è ormai alle spalle e dopo più di 3 mesi di competizioni è in fondo comprensibile provare a dare uno sguardo più approfondito, cercare di fare le pulci ai club per capire cosa sta funzionando e cosa meno.Regina - per molti, noi tra questi - del mercato estivo italiano,in questo avvio di stagione, tra 'nostalgici del passato' e 'difensori del futuro' che continuano a guardarsi in cagnesco. E così, in quella contrapposizione in termini filosofici tra ciò che è stato e ciò che vorrebbe essere,A patto, certo, di saperli interpretare e del non diventarne schiavi; esercizio sempre più complicato in questa modernità in cui siamo tutti tempestati di dati e algoritmi.

E così, nell'analizzare il cammino dei bianconeri al 28 novembre, sesti in Serie A e diciannovesimi in Champions League, non possono non saltare all'occhio tre nomi:Un investimento estivo per le casse della società pari alla cifra monstre di. Per un rendimento, fin qui, semplicementeIl loro confronto infatti nell'arco temporale che va dall'inizio della stagione al 27 novembre,Perché se i bonifici sono stati appunto di una certa importanza, di altrettanta rilevanza non è stato il loro rendimento se paragonato a quello della scorsa stagione con Aston Villa, Fiorentina e Atalanta.complessive così suddivise a questo punto della stagione: 6 per il brasiliano, 8 per l'argentino e 3 per l'olandese. Oggi, in maglia bianconera, il trittico di acquisti da quasi 150 milioni (bonus potenziali inclusi)

A influire, chiaramente, anchein campo. Ma anche in questo caso il dato, impietoso, non gioca a favore della Juventus., ad esempio, a questo punto della passata stagione aveva speso in campo un totale di 1436 minuti tra Conference League e Premier League. A Torino, il suo minutaggio, tra scelte iniziali di Motta e successivo infortunio, è stato di 312 miseri minuti. Non va meglio a. L'argentino, a Firenze, sempre tra Conference League e Serie A, aveva al 28 novembre 2023 speso in campo un totale di 1217 minuti. A Torino, fin qui, ne ha passati in campo solo 302, tra infortunio e successiva ricaduta. Ricaduta che c'è stata e di cui nessuno ha parlato.che lo scorso anno a Bergamo tra Europa League e Serie A aveva disputato fin qui un totale di 1338 minuti. Nella Juve di Motta, in cui è arrivato con una preparazione approssimativa e all'ultimo minuto del mercato, l'ammontare complessivo recita 1009 minuti.

Il 'meno peggio' dei tre, se non altro dal punto di vista del dato puramente temporale.; e il terzo - Koopmeiners - non è riuscito fin qui numericamente a incidere dentro le gare, tra un problemi fisici vari e quell'inevitabile fenomeno calcistico che potremmo definire 'effetto perdita Gasperini' - un 'morbo' che ha colpito una lista ormai vicina alla doppia cifra di centrocampisti che, lontani dal Gasp e dal suo calcio brillante, hanno smarrito la loro ispirazione offensiva.

Morale della favola, a leggerla oggi, dopo 3 mesi e mezzo di competizioni,nell'analisi del lavoro fin qui espresso da Motta. Il tecnico italo-brasiliano infatti non ha mai in sostanza potuto lavorare a pieno regime con tutti e tre i principali rinforzi arrivati alla Juve in estate, se non per qualche sporadica settimana.Nel mentre, alla Continassa, hanno provato a inventarsi qualcosa. Ma, come si dice,e difatti il rendimento non mente. La Juve al momento resta un progetto embrionale cui alle buone sensazioni iniziali è seguito poco o niente. Che sia anche 'demerito' dei nuovi arrivati, tra infortuni e difficoltà di integrazione? I dati sono questi. A ciascuno di voi il compito di farsi la propria opinione.