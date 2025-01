Juventus, la verità su Danso: Giuntoli studia tutte le alternative

AFP via Getty Images

, nel corso degli ultimi giorni,, a causa della distanza fra le parti che rimane per quanto riguarda la formula sul quale imbastire l’affare. Il difensore austriaco ha già comunicato la sua volontà di sposare il progetto della Vecchia Signora, ma la formula del trasferimento in Italia continua a essere il nodo che non si sta sciogliendo.. I contatti proseguono, ma le parti sembrano essere sempre più distanti, nonostante la volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera., mentre la Juventus sta cercando di ottenere condizioni diverse e non si sta avvicinando alle richieste dei transalpini.

Le prossime ore saranno decisive per capire se ci saranno margini di accordo o se i bianconeri dovranno virare su un’alternativa, ma al momento, le parti restano davvero distanti. Nel caso in cui l’affare Danso non si concluda, le alternative non mancano. Giuntoli ha contattato Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, per sondare la disponibilità di Saba, ma l’affare vive una fase preliminare. Altre piste che la Juventus sta esplorando includono quella per Thomasdell’Udinese e c’è sempre il nome di Lloyddel Newcastle, ma i contatti per lui si sono raffreddati dopo l’arrivo di Renato Veiga.

