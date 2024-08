Getty Images

Juventus, McKennie proposto al Milan: arriva la decisione

33 minuti fa

Milan e Juventus stanno ultimando la trattativa che porterà Pierre Kalulu in bianconero. Il centrale francese si trasferirà in prestito, salvo sorprese: da capire solamente la formula del prestito, il valore dei bonus e quello della percentuale sulla futura rivendita, ma la fumata bianca è ormai più che vicina. Ma il classe 2000 non è stato l’unico giocatore sondato tra rossoneri e bianconeri.



Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus ha proposto al Milan Weston McKennie, centrocampista in uscita. L'americano ex Leeds è in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, ma, nonostante sia stato messo sul tavolo delle trattative con il club di Via Aldo Rossi (e non solo), per ora il Milan non sembra interessato: i rossoneri desiderano accelerare e chiudere per l’arrivo di Youssouf Fofana dal Monaco.