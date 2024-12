Juventus, Mendes su Conceicao: "E' felice, resterà per molto tempo"

Paolo D'Angelo

24 minuti fa



Jorge Mendes blinda il futuro di Francisco Conceicao. Il noto procuratore portoghese, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche del figlio d'arte, protagonista di un grande inizio di campionato alla sua prima stagione con la maglia bianconera. Di seguito le dichiarazioni: "Tutto indica che continuerà nella Juve. È un campione, uno dei giocatori più importanti nella sua posizione. E' felice e dovrebbe rimanere per molto tempo".



IL RISCATTO - L'attaccante classe 2002, in breve tempo, ha conquistato la tifoseria bianconera, ma non solo. Anche la dirigenza della Juve crede molto nelle qualità del ragazzo e per questo motivo, filtra grande ottimismo affinché la Vecchia Signora decida di investire 30 milioni di euro per il riscatto del giocatore. Le parole di Mendes sono, quindi, un altro segnale inequivocabile.