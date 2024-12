Conceicao, gol e prestazione al top! La Juventus pronta a chiudere il colpo, Mendes a Torino da giorni

Getty Images

Una forza della natura. E un elemento imprescindibile di questa Juventus. Ancora ai piedi di Chico, ancora forti vibes sull'importanza di questo ragazzo. Che non dimostra l'altezza che ha, perché in campo è veramente un gigante. Terzo gol stagionale, per il portoghese. Ha fatto una rete per ogni competizione, e l'ultima volta in cui aveva esultato più di tutti era il 2 ottobre, a Lipsia. Nella partita della sua (prima) consacrazione. Da lì in poi, grandiose prestazioni, ma mai più condite da una marcatura: è diventato un leitmotiv, dal quale provava - pure lì - a dribblare i facili commenti.

Ma a prescindere dai gol, da Chico è sempre arrivata una presa di responsabilità clamorosa, perché le risposte non sono di fatto mai mancate. Conceicao è sempre stato l'ago della bilancia bianconera specialmente nei momenti più complicati, in termini di manovra e in termini emotivi. A lui si è affidato la Juventus quando bisognava spingere, o semplicemente trovare varchi. A lui - obbligatoriamente - la Juventus ha chiesto gli straordinari quando Nico Gonzalez non si è più visto e quando c'era da rifare un reparto privato persino di Dusan. Ecco: l'ex Porto c'era. E si è costruito un pezzo di futuro proprio nelle sere in cui si trovava a predicare nel deserto delle altrui idee.

Anche Jorge, super agente di, non ha dubbi: "Sta benissimo alla Juventus". E la Juve sta benissimo con lui. La volontà diè chiara e si anticiperanno i tempi per chiudere l'operazione. Non che ci sia tanto da fare, anzi: il Porto ha una clausola già fissata, che va semplicemente pagata da parte dei bianconeri. Poche volte 30 milioni hanno avuto un'assicurazione così robusta sul futuro:Decisivo lui, Francisco, che avrebbe potuto sfruttare quest'anno in prestito e questa mega vetrina per puntare ancora più alto, anche economicamente. E invece tratta con i bianconeri il nuovo accordo, certo più ricco, ma in linea con la filosofia bianconera. Si è innamorato di tutto, si dice: della storia, del progetto, delle occasioni ricevute. E pure di Thiago Motta. Il matrimonio si è già fatto, serve solo capire quando ufficializzarlo: Mendes è rimasto a Torino negli ultimi 4 giorni per goderselo appieno.