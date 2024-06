Juventus, Milik rompe il silenzio dopo l'infortunio: "Il momento peggiore..."

Getty Images

rompe il silenzio e sui social parla del suo momento difficile, dopo l'infortunio che lo costringerà a saltare l'Europeo con la Polonia. Ecco il testo del suo post su Instagram: "Questo è un momento molto difficile per me. So che gli infortuni fanno parte dello sport e di solito arrivano nel momento peggiore possibile, ma non c'è modo di prepararsi. Mi dispiace molto di non poter giocare per il mio Paese agli Europei e aiutare la squadra a lottare per i nostri obiettivi comuni. Ma qualunque cosa accada, sosterrò i ragazzi della squadra fino alla fine".

, classe 1994, 74 presenze e 17 gol in bianconero dall'agosto 2022 ad oggi, prosegue: "Sono con voi! Voglio anche ringraziarvi moltissimo per tutti i vostri messaggi. Le tue parole di sostegno significano molto per me in questo momento difficile. Sono ottimista e auguro alla mia squadra ogni successo agli Europei! Abbiamo grandi giocatori, stiamo con loro e diamo il massimo sostenendo la Polonia agli Europei".