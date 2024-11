Juventus Next Gen, riecco Brambilla. Classifica, crescita e dinamiche: non si poteva ripartire da zero

Getty Images

La decisione della dirigenza bianconera per ridare continuità di risultati allanon è stata particolarmente complessa: si è scelto di tornare alla formula che aveva già funzionato. Così, ecco di nuovo Massimo, l’allenatore che, nella scorsa stagione, aveva portato la squadra a una finale di Coppa Italia e al settimo posto, il miglior piazzamento in Serie C da quando esiste la seconda squadra della Juventus. L’esonero di, ritenuto inevitabile, ha creato l’occasione per riportare Brambilla a Vinovo, dopo che, solo qualche mese prima, era stato lui stesso a lasciare il club.

Con la decisione di separarsi da Montero, la Juventus ha quindi raggiunto rapidamente un accordo con Brambilla, libero dopo la chiusura definitiva della sua esperienza con il Foggia. Già nelle ultime settimane, si erano susseguiti segnali di un possibile ritorno, alimentati dal periodo nero di risultati della Next Gen., con un incarico mirato alla salvezza e al consolidamento della squadra., in una stagione che vede la crescita dei giocatori come obiettivo altrettanto importante quanto il posizionamento in classifica.

Nelle prossime ore, il club ufficializzerà entrambe le mosse: prima l’addio all'ex bandiera, poi il ritorno di Brambilla. Che aveva flirtato con la Juve già qualche settimana fa, quando la panchina di Montero era solo scricchiolante, e che è stato sempre la prima scelta dei bianconeri. Non per una questione di comfort zone, semmai per un discorso di opportunità: c'era bisogno di un tecnico che conoscesse le dinamiche interne della Next Gen e in generale il contesto delle seconde squadre, oltre ad ambiente, giocatori (buona parte, almeno) e richieste del club. Brambilla ripartirà comunque da una situazione molto diversa rispetto a quella lasciata: oltre all'ultimo posto, la squadra a disposizione è ben differente.