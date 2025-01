Juventus, cosa può succedere con la cessione di Cambiaso

Cosa si fa, senza? Premessa: serve un'offerta irrinunciabile per lasciar partire Andrea dalla Juventus. E Giuntoli l'aspetta lì, al varco, consapevole che il City possa spingersi ben oltre di quanto fatto finora. Se dovesse realmente arrivare quella proposta immaginata, ecco, sarebbe visto come un finanziamento importantissimo per le manovre di mercato di oggi e quelle di domani.Naturalmente, c'è un tema di rosa. Enorme. La squadra bianconera aveva già difficoltà strutturali in difesa e a tutto ciò ha aggiunto l'affaire Danilo, con il quale si stanno ultimando i dettagli per la risoluzione contrattuale.Il primo nome a quel punto sarebbe, per cui l'offerta potrebbe crescere oltre i 30 milioni immaginati finora. A quel punto il Feyenoord avrebbe davvero la forza di dire di no? Dubitare è lecito. Sperare in un sì diventa pure legittimo., e andrebbe anche a occupare la casella di difensore centrale. Da ricordare: al momento, la scelta sull'out mancino basso resta Weston McKennie. Partita come emergenza, è diventata una chiave tattica.

Poi il centrale, quello puro, di ruolo. Cioè Araujo o Tomori, ancora nelle intenzioni dei bianconeri.- al momento gli suggerisce Barcellona, ma si è preso tempo -,Un giro di parole per dire questo: che davanti a un'offerta più sostanziosa, allora il Milan potrebbe tornare sui propri passi, ingolosita dalla possibilità di fare un affare in uscita. In tutto ciò, il primo colpo sugli esterni è già arrivato: nei vortici del mercato, non va dimenticato Alberto Costa...