Juventus, tutto su Vlahovic: la squadra dipende da lui e sta cambiando persino Thiago Motta. E con lo Stoccarda...

Banalità tra le banalità:sta trasformando la, e lo sta facendo in maniera radicale. C'è un dato che però - su tutti - parla chiaro: è questa media del, che la posiziona appena sotto l'Inter (62,6%) nella speciale classifica della Serie A. Un netto cambiamento rispetto al passato recente dei bianconeri, ma c’è di più:Il progetto di Motta si basa su un concetto di calcio totale, dove ogni giocatore è chiamato a fare tanto, praticamente tutto, con un focus sul riempimento degli spazi piuttosto che su rigidi schemi tattici. Tuttavia, l'impatto diha portato l'allenatore a rivedere alcune dinamiche. Il centravanti serbo è diventato il fulcro della fase conclusiva della Juventus: i suoi 26 tiri in Serie A superano di gran lunga quelli dei suoi compagni d'attacco, che ne hanno totalizzati 21 complessivamente. Questo evidenzia come l'intero sistema offensivo delladipenda da, un giocatore che domina anche la statistica degli expected goals (xG), con 6,05 dopo otto giornate, a fronte dei 3,42 prodotti dal resto della squadra.

Questa dipendenza dal numero 9, pur efficace, solleva però interrogativi. Se Vlahovic continua a essere l’unico terminale offensivo, la squadra potrebbe diventare prevedibile, come dimostrato nella sfida contro la Lazio, affrontata per larghissima parte con l'uomo in più.. Alla Continassa si riflette allora su nuove opzioni, e tra queste c'è ancora nel mirino il numero dieci turco. Il giovane talento potrebbe presto affiancare o addirittura sostituire Vlahovic in alcune situazioni, aggiungendo varietà all’attacco.

Dunque, e tutto su di lui. Ancora una volta Thiago si appiglia in maniera chiara al suo attaccante e prova ad affiancargli la fantasia di tre creativi. A sinistra giocherà, a destra il ritorno die in mezzo toccherà di nuovo a, alla seconda da titolare dopo la maglia dal 1' strappata contro la Lazio. Chissà se una notte di mezzo autunno cambierà gli umori offensivi. Sebbene Motta non sembri d'accordo, la sensazione che ci sia un'altra Juve in Champions è confermata dai numeri. Sono 6 gol in 2 partite, al di là del confine.