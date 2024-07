Juventus, UFFICIALE: Rabiot non rinnova, lascia il club a parametro zero

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata l'ufficialità: Adrien Rabiot non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno scorso con la Juventus, il prossimo anno giocherà con un nuovo club. La conferma è arrivata oggi, con le parole di Cristiano GiuntoliGiuntoli aveva offerto al classe 1995 un rinnovo a cifre inferiori - ma comunque interessanti -aspettando pazientemente una risposta che sembrava dovesse arrivare anche prima dell'Europeo. Rabiot, invece, ha sciolto le riserve solo nelle scorse ore, annunciando la volontà di cambiare aria. Da capire dove si accaserà ora, a parametro zero.

Rabiot lascia la Juventus dopo cinque anni. L'ex Paris Saint-Germain e Tolosa in bianconero ha segnato 24 gol in 227 partite, tra campionato e coppe. Per lui restano in piedi piste soprattutto estere: ci hanno pensato Milan e Inter, ma nel suo futuro dovrebbe esserci la Liga o la Premier League.