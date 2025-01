Kings World Cup: vince il Brasile, ma a Torino è spettacolo tra leggende e super gol

AFP via Getty Images

Un uomo solo al comando:. È infatti grazie ai suoi 5 gol (incluso un gol doppio) che ilconquista la prima Kings World Cup, battendo la Colombia 6-2 in una finale più combattuta del previsto.Non sono bastate ai Cafeteros le prodezze di Camilo Mena, premiato come miglior portiere del torneo, per arginare la forza della squadra verdeoro. A fare la differenza è stata una prestazione straordinaria di Oliveira: il numero 9 brasiliano chiude la competizione con 19 reti all'attivo, confermandosi come il giocatore più dominante di questa nuova e spettacolare competizione.

L'Allianz Stadium, cornice della finale, ha regalato momenti di grande emozione anche durante l’intervallo. I tifosi hanno potuto ammirare leggende del calcio come Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Iker Casillas in un’esibizione che ha riportato alla memoria sfide epiche del passato. Tra gli applausi più calorosi, quelli per l’ex numero 10 della Juventus, che ha segnato davanti al suo pubblico, come ai vecchi tempi.La prima edizione della Kings World Cup si chiude con numeri da record: ben 3,5 milioni di dispositivi connessi per seguire in diretta una finale che ha confermato tutto il potenziale di questo torneo rivoluzionario. Il Brasile festeggia, Kelvin Oliveira si consacra come icona, e il calcio trova una nuova dimensione di spettacolo.