Klopp stronca Sergio Ramos: "Mi sono sempre assicurato di non avere in squadra giocatori del genere"

Getty Images

, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e oggi Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, è stato ospite del podcast del suo connazionale, ritiratosi in estate dal calcio dopo aver vinto tutto con la maglia del Real Madrid. La conversazione è andata a un certo punto su, difensore spagnolo che ha condiviso lo spogliatoio delle Merengues con Kroos:"Davvero un bravo ragazzo, un ottimo compagno di squadra", il parere di Kroos, ma Klopp ha idee diverse e non le ha certo nascoste."Non è il mio giocatore preferito. Il fallo su Salah (nella finale di Champions League del 2018, ndr), sappiamo tutti che lo ha commesso con grande soddisfazione. Non ho mai capito la sua mentalità.".

Sergio Ramos è attualmente svincolato dopo una stagione di ritorno al Siviglia, dove ha cominciato la sua carriera poi interamente votata al Real Madrid con una parentesi finale in Francia al Psg. Uno dei difensori più prolifici della storia, in coppia con Varane è stato fondamentale nel filotto di vittorie dei Blancos in Champions League negli ultimi anni.