Koopmeiners delude ancora, Motta: "Devo metterlo in condizione migliore". Il tifo invoca Yildiz trequartista

"La responsabilità è tutta mia.E' un grande giocatore e per me è importante averlo".Parola di, allenatore della Juventus, sudopo il pareggio per 2-2 contro il Venezia nella 16esima giornata di campionato, terminata con il quarto pareggio di fila per la formazione bianconera, ora distante 9 punti dalla capolista Atalanta. Già, proprio quell'Atalanta con la quale Koopmeiners ha messo a ferro e fuoco la Serie A, convincendo Giuntoli a mettere sul piatto

- Il Koopmeiners versione bianconera, però, è. C'è qualcosa che non funziona. Lui stesso ne è consapevole. "Dobbiamo crescere come gruppo.. Ho fiducia". Ovviamente non è possibile ricreare l'ambiente tattico di Gasperini, manelle ultime settimane."Voglio giocare vicino a Vlahovic perché vicino a lui posso essere pericoloso perché sei in area, sto vicino a lui e posso fare assist. Devo stare anche vicino al centrocampo ed alla difesa, devo fare altro anche", ha detto Koop prima del suo primo gol stagionale, arrivato contro il Bologna.E allora c'è chi suggerisce di sfruttare di più, accentrandoe dando ulteriore rotazione al centrocampo che sembra poter fare tranquillamente a meno diin nome della necessità di tornare sul mercato dei difensori. Va detto: Motta non sembra minimamente intenzionato a rinunciare a Koopmeiners nella posizione che gli ha ritagliato, anche per una questione di guida del pressing, in cui l'ex AZ Alkmaar eccelle.