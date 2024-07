Okafor si gioca il Milan: le voci sulla Roma dopo la delusione ad Euro 2024

Da un lato la faccia felice di chiall’Europeo in Germania. Il ct Yakin aveva motivato così la scelta di non puntare sul rossonero: "Ogni cambiamento comporta anche dei grandi rischi, raramente è titolare con il suo club. Soprattutto per un attaccante, è importante giocare e il suo scarso minutaggio non è certamente ottimale". E ancora: ", la sua velocità viene esaltata quando ha spazio davanti a sé. Al momento gli manca un po’ il timing nei movimenti, alcuni meccanismi vanno oliati".Dal Salisburgo al Milan il salto è grande a livello tecnico, ambientale e di pressione mediatica. Noah ha superato l’esame con voti discreti: poteva fare meglio in determinate circostanze è vero ma ha dimostrato qualità da giocatore determinante oltre che una disponibilità eccezionale verso i compagni e l’allenatore Pioli.Avere tante alternative di qualità rappresenta un plus in una stagione così densa di impegni ma Noah avrà un compito quasi proibitivo sulla carta. Lo accetterà? In tal senso sarà importante il primo contatto con Fonseca previsto per fine mese.Dopo aver iniziato questa sessione di mercato con le marce basse il Milan adesso vuole mettere la quinta.Allo stato attuale il Diavolo non ne se ne vuole privare maNoah deve accettare questa nuova sfida per allontanare anche il mercato.