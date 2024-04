La Fiorentina piomba su Samardzic. Dialoghi già avviati con l'Udinese

39 minuti fa



La Firoentina è alle prese con le ultime partite chiave della stagione ma la dirigenza è già al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno, che con forte probabilità non sarà guidata da Vincenzo Italiano. Uno dei reparti che necessiterà di grandi interventi è quello del centrocampo, dove molti giocatori sono ancora in bilico e proprio per questo il board gigliato sta valutando diversi nomi per il mercato in entrata. Uno di questi è quello di Lazar Samardzic.



CONTATTI - A lanciare quest'indiscrezione questa mattina è La Nazione in edicola che spiega come il centrocampista dell'Udinese sia particolarmente apprezzato in casa Fiorentina. Peraltro, si legge sul quotidiano, le due società avevano parlato del possibile trasferimento del serbo già a gennaio, salvo non approfondire i discorsi successivamente. Situazione da monitorare.