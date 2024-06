La Francia non convince, Pavard frigge: "Deschamps mi fa giocare in panchina, lato sinistro..."

AFP via Getty Images

Laha un piede e mezzo agli ottavi di finale deglinonostante due prestazioni non particolarmente brillanti. La squadra diha battuto 1-0grazie a un'autorete e ha impattato, senza gol, con. In patria qualche critica all'operato del ct è arrivata ma l'extira dritto e non pensa a cambiare uomini nel prosieguo del torneo. Per quelli che hanno giocato meno è stata organizzata un'amichevole contro ilper tenerli in ritmo partita. Tra questi c'è anche- L'interista è stato sorpassato nelle gerarchie da, prescelto per il ruolo di terzino destro, al fianco di. In conferenza stampa, l'ex Bayern si era espresso così sulle scelte del ct della Francia: "Sorpreso di giocare poco durante gli Europei?Sono le scelte dell’allenatore,a quello che mi chiede. Vedremo poi, io sonomentalmente e fisicamente.Abbiamo così tanto talento davanti che possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Ho parlato con Deschamps? Le discussioni con l'allenatore rimangono private. Sa cheRuolo o non ruolo, la nazionale francese è al di sopra di tutto. Indossare questa maglia è motivo di immenso orgoglio. Non mi pongo alcuna domanda", ha detto.

- "? Sono molto contento della mia prima stagione. Ho potuto scoprire un club, conPer me era giunto il momento di cambiare. Siamo riusciti a vincere lae lo. Personalmente sono molto felice", ha chiosato Pavard.