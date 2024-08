Dopo aver saltato la prima giornata di campionato in Premier League vinta 1-0 in casa contro il Fulham,: "Non posso spiegare a ogni partita perché un giocatore non è stato selezionato, ma sono sempre aperto al dialogo con i calciatori della mia squadra". In campo dall'inizio sulle fasce laterali l'inglese Marcus Rashford e l'ivoriano Amad Diallo (ex Atalanta), con in panchina il brasiliano Antony (ex Ajax) e l'argentino Garnacho. Si tratta di una decisione che a questo punto può avere delle ripercussioni in quest'ultima settimana di mercato estivo.

- Rientrato dal prestito al Borussia Dortmund,con l'opzione per un'altra stagione. Tre anni fa il Manchester United ha investito 85 milioni di euro per riportarlo in patria dopo quattro stagioni passate al Borussia Dortmund, che nell'agosto del 2017 lo aveva strappato al Manchester City per 20,5 milioni di euro.- Sulle sue tracceNegli ultimi giorni i dirigenti bianconeri hanno riallacciato i contatti con l'agente del calciatore, che ha uno. Questo è il principale ostacolo da superare, magari grazie a un aiuto da parte del Manchester United.

The boss names an unchanged team — let's go United!#MUFC || #BHAMUN — Manchester United (@ManUtd) August 24, 2024

- Intanto Cristiano: in giornata è attesa una nuova offerta per l'argentino. Nel caso riuscisse a cedere Filip