La magia della FA Cup: l'Everton pesca il Peterborough, l'ex Inter Young contro suo figlio!

Getty Images

Da una parte, 39 anni, esterno sinistroin Italia, nell'anno del 19esimo Scudetto con Antonio Conte in panchina, oggi all'Everton. Dall'altra, centrocampista del, in League One, terza serie inglese. Non è omonimia, i due sono proprio padre e figlio. E lala competizione più pazza del mondo a livello di incroci possibili e storie di calcio,Young ha postato così su X incredulo:E' da notare come Young jr sia ancora nella seconda squadra del Peterborough, non ha presenze tra i grandi, ma la grandissima occasione di giocare contro il padre e la difficoltà estrema della partita per la sua squadra contro un club di Premier League potrebbero lasciar propendere l'allenatore alla concessione di qualche indimenticabile minuto.