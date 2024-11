La normalizzazione di Leão non fa bene al Milan: tra il portoghese e Okafor c’è troppa differenza

Getty Images

. Questa è una frase che vale per tutti, anche per Fonseca. Nei suoi primi mesi al Milan Paulo si è reso protagonista di. Perché di rinascita si deve parlare per il portoghese con l’assist e le prestazione entusiasmante del Bernabeu, la doppietta di Cagliari e il gol dell’1-2 contro lo Slovan Bratislava nonostante l’iniziale esclusione a favore di Okafor. E il turnover c’entra poco e nulla considerando che dei big della rosa solo il numero 10 portoghese ha iniziato la gara dalla panchina.

Leão è un giocatore particolare, talvolta può sembrare indolente. Il suo problema principale sono le, sia in fase difensiva che offensiva, all’interno della stessa partita. Su questo aspetto può e deve crescere tanto anche sfruttando le sollecitazioni che gli sono arrivate da dirigenza e Fonseca. La sue risposte alle molteplici panchine sono state ottime sul campo e costruttive nell’ atteggiamento tanto che anche ieri sera ha dribblato sia tutta la difesa dello Slovan Bratislava che le domande dei giornalisti:

Se le panchine contro Lazio e Monza erano servire a Fonseca come messaggi motivazionali quelle di ieri sera a Bratislava è stata quantomeno strana, se non sbagliata. Morata ha detto sicuro: "Rafa deve essere consapevole che può fare la storia del calcio, è nettamente più forte di tutti noi". E in quanto tale deve giocare le partite più determinanti.. L’altro alterna cose buone, specialmente da subentrato, ad altre meno buone.