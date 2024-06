La rivelazione di Ilicic dopo Inghilterra-Slovenia: "Rice mi ha fatto i complimenti, mi rispetta molto"

Getty Images

La convocazione adiha sorpreso molti. Il fantasista ex Atalanta non è solamente volato in Germania con la sua, ma è sceso anche in campo in occasione della sfida contro l’Inghilterra.Kek, commissario tecnico della nazionale slovena, lo ha mandato in campo al 75’, nel secondo tempo della sfida che si è conclusa sul risultato di parità a reti inviolate. Al termine della gara, l’ex calciatore dell’Atalanta ha svelato un emozionante retroscena ai microfoni di Sky Sport."La mia storia è stata di grande ispirazione? Mi fa piacere perché anche oggi entrando in campo c'è stato un giocatore che mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che mi rispetta molto. La mia storia la si conosce in tutto il mondo. Chi è il giocatore? È un centrocampista dell'Arsenal, il nome lo conoscete bene”.

Il chiaro riferimento è a Declan Rice, centrocampista dei Gunners e dell’Inghilterra.