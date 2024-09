Getty Images

E' stata una sessione di mercato positiva per la, una delle principali società di procura gestita da Alessandro Lucci. L'agenzia è riuscita a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissata con i vari trasferimenti dei giocatori assistiti, gli unici nodi non risolti sono stati quelli di Correa e Kostic. Per il resto, ogni traguardo è stato raggiunto.- Dal rinnovo dicon il Genoa al trasferimento dial Bari, la WSA è stata protagonista sul mercato chiudendo più di 10 operazioni. Il trasferimento con un valore economico più alto è stato quello di Riccardodal Bologna all'Arsenal, per circa 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus. E poi c'è l'arrivo dialla Fiorentina,che ha lasciato l'Italia per andare all'Atletico Madrid e nuove sistemazioni perrimasti svincolati dopo la fine dei contratti con Fiorentina e Inter: il primo è andato alla Lazio, il colombiano ha firmato con l'Atalanta.