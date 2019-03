Ieri secondo giorno di allenamenti dopo la ripresa di martedì e la buona notizia è già proiettata ad oggi: Alban Lafont ha definitivamente superato i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto fuori contro Lazio e Cagliari, impedendogli poi di rispondere alla convocazione nella Under 20 della Francia e, appunto dalla seduta odierna, sarà aggregato ai compagni. Edimilson Fernandes prosegue invece il programma personalizzato con obiettivo sempre il rientro in tempo utile per esserci col Torino e, intanto, continua anche il lavoro tra campo e palestra per gli altri calciatori a disposizione di Pioli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.