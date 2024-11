Lazio, Baroni: "Ecco perché ho tolto Noslin all'intervallo"

Getty Images

Marco, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 2-1 sul Cagliari:"Andare subito in gol ci ha portati a fare una gara anche un po' frettolosa, abbiamo perso un po' il filo ma nel secondo tempo siamo entrati molto bene. Questa squadra lavora insieme, tutti danno un grande contributo e posso sempre mettere dentro titolari anche se ruoto".- "Oggi era un po' la squadra appesantita, lui ha bisogno dei compagni. Il cambio non penalizzava il giocatore che ha fatto un buon primo tempo, avevo bisogno di più palleggio e infatti la squadra poi ha alzato il ritmo e creato di più. Non era una gara facile, loro hanno giocato con attenzione e corsa. Sono partite pericolose".

"Ti fa capire quanto questi ragazzi ci tengano. Sono sempre dentro la partita, nella corsa, nella qualità. Bene, voglio gente con questo piglio quando viene cambiata".