Lazio, Casale: "Thuram e Leao i più difficili da marcare"

20 minuti fa



Nicolò Casale ha parlato ai microfoni di TV Play. Il difensore della Lazio a margine dell'allenamento di oggi a Formello ha rilasciato un'intervista nella quale ha svelato alcuni aneddoti sugli avversari affrontati in carriera. Su quale sia l'attaccante più difficile da marcare il centrare di Negrar non ha dubbi: "Thuram mi ha colpito molto l'anno scorso nella gara d'andata (contro l'Intre, ndr) e poi c'è Leao che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere".



Al livello internazionale invece il più tosto dei centravanti da contenere per Casale è stato Santiago Gimenez (in passato accostato anche alla Lazio sul mercato, ndr): "Mi ha colpito più di tutti per la fisicità e per la tecnica. Infatti ha molte offerte importanti in Europa". Tra i suoi colleghi difensori poi il calciatore biancoceleste ha un suo personale pupillo che vede bene in prospettiva: "Sicuramente uno dei più forti e che mi piace di più gioca all'Arsenal ed è Saliba. In generale mi piace molto guardare il calcio europeo, ma lui mi ha sorpreso e mi ha colpito di più in prospettiva futura".